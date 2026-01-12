Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour

Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour

44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14 2026-01-24

Ateliers jeux de société en partenariat avec la ludothèque Case départ .

De nombreux jeux sont à votre disposition pour tous les âges. .

44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

