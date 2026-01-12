Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour
Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour mercredi 14 janvier 2026.
Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour
44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14 2026-01-24
Ateliers jeux de société en partenariat avec la ludothèque Case départ .
De nombreux jeux sont à votre disposition pour tous les âges. .
44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour
L’événement Atelier jeux de société à la médiathèque de Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze