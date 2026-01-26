Concours de Saut d’Obstacles de printemps Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d’Obstacles de printemps

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Concours de saut d’obstacles National Pro 2 et amateur.

Le CSO de Printemps permet aux cavaliers de s’affronter avec des épreuves pour tous niveaux Amateur et Pro jusqu’à 1m35.

Restauration, buvette et village exposant sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

