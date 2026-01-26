Concours de Saut d’Obstacles de printemps Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Concours de Saut d’Obstacles de printemps
Concours de saut d’obstacles National Pro 2 et amateur.
Le CSO de Printemps permet aux cavaliers de s’affronter avec des épreuves pour tous niveaux Amateur et Pro jusqu’à 1m35.
Restauration, buvette et village exposant sur place. .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
