Concours de Saut d’Obstacles Jeunes chevaux Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d’Obstacles organisé par Pompadour Cité du Cheval avec le soutien de l’IFCE

Cycles Classique Jeunes chevaux SHF 4, 5 et 6 ans

Restauration et village exposant sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

