Cercle de lecture à la brasserie Les Remparts Brasserie Les Remparts Arnac-Pompadour

Venez échanger et partager vos lectures.

Le cercle de lecture est mené et animé par Marie-France Ravel animatrice de l’émission Radio Pac Les lectures de Marie . .

Brasserie Les Remparts 7 allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

