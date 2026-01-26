Concours de dressage Pro Elite Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de dressage Pro Elite

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Concours de dressage pro élite.

Le dressage équestre est une discipline olympique qui met en valeur l’harmonie entre le cavalier et son cheval. L’objectif est d’exécuter une série de mouvements précis, appelés figures, avec fluidité, équilibre et grâce. Ces mouvements, allant des bases comme le pas et le trot jusqu’à des figures avancées comme le piaffer ou le passage, démontrent l’entraînement, la souplesse et la compréhension mutuelle entre le cheval et le cavalier. La discipline est souvent décrite comme une danse à cheval, combinant élégance et maîtrise technique.

Village exposant et possibilité de restauration sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de dressage Pro Elite

L’événement Concours de dressage Pro Elite Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze