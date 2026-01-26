Concours de Saut d’Obstacles Stade équestre Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Concours de Saut d’Obstacles

Stade équestre Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-06-30

Concours de Saut d’Obstacles organisé sur le stade équestre (Puy-Marmont).

Village exposant et possibilité de restauration sur place. .

Stade équestre Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Saut d’Obstacles

L’événement Concours de Saut d’Obstacles Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze