Concours Complet d’Equitation Jeunes Chevaux Stade équestre et Hippodrome Arnac-Pompadour

Concours Complet organisé E-Quitteam

Concours ouvert aux Jeunes Chevaux SHF 4, 5 et 6 ans.

Le concours complet d’équitation est une discipline olympique combinant 3 épreuves le dressage, le cross et le saut d’obstacles.

Les épreuves de dressage et de saut d’obstacles se dérouleront sur le stade équestre (Puy Marmont), les épreuves de cross se dérouleront sur l’hippodrome.

Restauration et village exposant sur place. .

