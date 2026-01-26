Gala de l’ACPP Terrasse du Château de Pompadour Arnac-Pompadour

Gala de l’ACPP

Terrasse du Château de Pompadour Place du château Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Gala annuel de l’ACPP durant lequel l’association fête ses 30 ans. 3h de spectacle présentant des chorégraphies de danse moderne, contemporaine, classique, claquettes, yoga dance flow … Une première partie sera consacrée aux élèves enfants et ados puis nous aurons une entracte avec un pôle restauration avec des foodtruck et une buvette et la deuxième partie sera consacrée aux ados et aux adultes.

Placement libre. .

Terrasse du Château de Pompadour Place du château Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 98 79 64 acppompadour19@gmail.com

