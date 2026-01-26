Concours de Saut d’Obstacles Club Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Concours de Saut d’Obstacles Club Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour dimanche 31 mai 2026.
Concours de Saut d’Obstacles Club
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Etape Circuit départemental 19 Club et Poney.
Restauration, buvette et village exposant sur place. .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de Saut d’Obstacles Club
L’événement Concours de Saut d’Obstacles Club Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze