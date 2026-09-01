CONCOURS DE PECHE au COUP le champ des pierres Toulon-sur-Arroux
samedi 12 septembre 2026 · le champ des pierres · Toulon-sur-Arroux
Informations pratiques
Toulon-sur-Arroux
CONCOURS DE PECHE au COUP
le champ des pierres Champ des Pierres Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12 11:30:00
Date(s) :
2026-09-12
L’Ablette Toulonnaise organise un Concours de Pêche au coup le Samedi 12 Septembre au Champ des Pierres à Toulon sur Arroux Concours de 8h30 à 11h30 Engagement 10€ Adulte et demi-tarif pour les -18ans Carte de pêche 2026 obligatoire .
le champ des pierres Champ des Pierres Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr
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English : CONCOURS DE PECHE au COUP
L’événement CONCOURS DE PECHE au COUP Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-08-24 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne
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