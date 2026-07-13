Randonnée des Châtaignes Toulon-sur-Arroux
dimanche 25 octobre 2026 · Toulon-sur-Arroux
Informations pratiques
Toulon-sur-Arroux
Randonnée des Châtaignes
Le Bourg Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 08:00:00
fin : 2026-10-25 14:00:00
Date(s) :
2026-10-25
6-11-18-23 km (pédestre). 22-34-43-53 km (VTT). Départ à partir de 8h. Jusqu’à 14h pour le 6 km ; 13h pour le 11 km ; 11h pour le 18 km et 10h pour le 23 km. Jusqu’à 12h pour 22 et 34 km VTT et 11h pour 43 et 53 km VTT. .
Le Bourg Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 76 41 24 chateau.joelle71@gmail.com
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English : Randonnée des Châtaignes
L’événement Randonnée des Châtaignes Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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