Informations pratiques

Toulon-sur-Arroux

Randonnée des Châtaignes

Le Bourg Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 08:00:00

fin : 2026-10-25 14:00:00

Date(s) :

2026-10-25

6-11-18-23 km (pédestre). 22-34-43-53 km (VTT). Départ à partir de 8h. Jusqu’à 14h pour le 6 km ; 13h pour le 11 km ; 11h pour le 18 km et 10h pour le 23 km. Jusqu’à 12h pour 22 et 34 km VTT et 11h pour 43 et 53 km VTT. .

Le Bourg Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 76 41 24 chateau.joelle71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée des Châtaignes

L’événement Randonnée des Châtaignes Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-07-13 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)