Soirée Etoilée Site autour du moulin des roches Toulon-sur-Arroux

Informations pratiques

Toulon-sur-Arroux

Soirée Etoilée

Site autour du moulin des roches Rue du moulin Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18 23:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Le Foyer Rural de Toulon sur Arroux vous invite à Rêver, en se posant sur les berges de l’Arroux, grâce à la Roulotte Rêvothèque, aux premiers voyages sur la lune (exposition à la bibliothèque), et pour finir la tête dans les étoiles grâce aux curieux du Ciel qui viennent avec leur télescope, et nous permettront de voir, qui sait, Vénus, Jupiter ? Ceci est bien sûr gratuit. Repas Partagé chacun apporte si possible un petit quelque chose.

Buvette payante. .

Site autour du moulin des roches Rue du moulin Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 05 50 72 i.delvaux@orange.fr

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English : Soirée Etoilée

L’événement Soirée Etoilée Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)