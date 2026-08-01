Soirée Etoilée Site autour du moulin des roches Toulon-sur-Arroux
mardi 18 août 2026 · Site autour du moulin des roches · Toulon-sur-Arroux
Informations pratiques
Toulon-sur-Arroux
Soirée Etoilée
Site autour du moulin des roches Rue du moulin Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18 23:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Le Foyer Rural de Toulon sur Arroux vous invite à Rêver, en se posant sur les berges de l’Arroux, grâce à la Roulotte Rêvothèque, aux premiers voyages sur la lune (exposition à la bibliothèque), et pour finir la tête dans les étoiles grâce aux curieux du Ciel qui viennent avec leur télescope, et nous permettront de voir, qui sait, Vénus, Jupiter ? Ceci est bien sûr gratuit. Repas Partagé chacun apporte si possible un petit quelque chose.
Buvette payante. .
Site autour du moulin des roches Rue du moulin Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 05 50 72 i.delvaux@orange.fr
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English : Soirée Etoilée
L’événement Soirée Etoilée Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)