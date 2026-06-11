Toulon-sur-Arroux

Naturellement visites Visites commentées de l’église romane Saint Jean-Baptiste

église romane Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

Naturellement visites Un concept de l’Office de Tourisme pour découvrir les pépites du territoire. Découvrez l’église romane de Toulon-sur-Arroux, joyau du XIe siècle. Son architecture authentique et son histoire millénaire vous seront dévoilées lors de visites organisées par les Amis du Dardon. .

église romane Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites Visites commentées de l’église romane Saint Jean-Baptiste

L’événement Naturellement visites Visites commentées de l’église romane Saint Jean-Baptiste Toulon-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-11 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne