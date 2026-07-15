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Concours de pêche Route de Chapelle-Bâton Château-Garnier

dimanche 9 août 2026 · Route de Chapelle-Bâton · Château-Garnier

Concours de pêche Route de Chapelle-Bâton Château-Garnier

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route de Chapelle-Bâton
Adresse
Champ de Guerlets
Ville
86350 Château-Garnier
Département
Vienne
Tarif

Château-Garnier

Concours de pêche

Route de Chapelle-Bâton Champ de Guerlets Château-Garnier Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 11:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Organisé par Le Beau Gardon Castelgarnierois.
Réservation au concours conseillée.   .

Route de Chapelle-Bâton Champ de Guerlets Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 52 60 57 

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English : Concours de pêche

L’événement Concours de pêche Château-Garnier a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou