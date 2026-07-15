AGENDA · Château-Garnier
Concours de pêche Route de Chapelle-Bâton Château-Garnier
dimanche 9 août 2026 · Route de Chapelle-Bâton · Château-Garnier
Informations pratiques
Château-Garnier
Concours de pêche
Route de Chapelle-Bâton Champ de Guerlets Château-Garnier Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 11:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Organisé par Le Beau Gardon Castelgarnierois.
Réservation au concours conseillée. .
Route de Chapelle-Bâton Champ de Guerlets Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 52 60 57
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English : Concours de pêche
L’événement Concours de pêche Château-Garnier a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou