Concours de pêche coupe Paul Josenci Sur les rives de l’Allier Vieille-Brioude
dimanche 13 septembre 2026 · Sur les rives de l'Allier · Vieille-Brioude
Informations pratiques
Vieille-Brioude
Concours de pêche coupe Paul Josenci
Sur les rives de l’Allier (De Vieille Brioude Plage Cap Vacances Au plan d’eau de la Bageasse) Vieille-Brioude Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Concours de pêche ouvert à tous, organisé par l’AAPPMA Brioude et ses Environs, avec un programme détaillé incluant rassemblement, tirage au sort, amorçage, concours et remise des prix. Buvette et snack sur place.
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Sur les rives de l’Allier (De Vieille Brioude Plage Cap Vacances Au plan d’eau de la Bageasse) Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34
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English :
A fishing contest open to everyone, organized by the AAPPMA Brioude et ses Environs, with a detailed program including a meet-and-greet, a raffle, baiting, the contest, and an awards ceremony. Refreshments and snacks available on site.
L’événement Concours de pêche coupe Paul Josenci Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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