Concours de pêche coupe Paul Josenci Sur les rives de l’Allier Vieille-Brioude

dimanche 13 septembre 2026 · Sur les rives de l'Allier · Vieille-Brioude

Informations pratiques

Vieille-Brioude

Concours de pêche coupe Paul Josenci

Sur les rives de l’Allier (De Vieille Brioude Plage Cap Vacances Au plan d’eau de la Bageasse) Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Concours de pêche ouvert à tous, organisé par l’AAPPMA Brioude et ses Environs, avec un programme détaillé incluant rassemblement, tirage au sort, amorçage, concours et remise des prix. Buvette et snack sur place.

.

Sur les rives de l’Allier (De Vieille Brioude Plage Cap Vacances Au plan d’eau de la Bageasse) Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 49 65 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fishing contest open to everyone, organized by the AAPPMA Brioude et ses Environs, with a detailed program including a meet-and-greet, a raffle, baiting, the contest, and an awards ceremony. Refreshments and snacks available on site.

L’événement Concours de pêche coupe Paul Josenci Vieille-Brioude a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne