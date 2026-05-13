Les Bâties

Concours de pêche Les Bâties

Etang des chaseaux Les Bâties Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Bâties l’avenir organise un concours de pêche très sympa à l’étang des Chaseaux (fléchage sur place) ouvert aux petits et aux grands. Plus de 50 kg de truites seront lâchées, 1 lot par truite pêchée. Convivialité assurée avec friture de carpes et frites, buvette…. Rv dès 8h30. Inscription au préalable ( 16 €/pêcheur ; 8 € 8 ans). .

Etang des chaseaux Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 42 28 22 association.de.les.baties@gmail.com

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English : Concours de pêche Les Bâties

L’événement Concours de pêche Les Bâties Les Bâties a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY