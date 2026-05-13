Concours de pêche Les Bâties Les Bâties
Concours de pêche Les Bâties Les Bâties dimanche 7 juin 2026.
Les Bâties
Concours de pêche Les Bâties
Etang des chaseaux Les Bâties Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Bâties l’avenir organise un concours de pêche très sympa à l’étang des Chaseaux (fléchage sur place) ouvert aux petits et aux grands. Plus de 50 kg de truites seront lâchées, 1 lot par truite pêchée. Convivialité assurée avec friture de carpes et frites, buvette…. Rv dès 8h30. Inscription au préalable ( 16 €/pêcheur ; 8 € 8 ans). .
Etang des chaseaux Les Bâties 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 42 28 22 association.de.les.baties@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pêche Les Bâties
L’événement Concours de pêche Les Bâties Les Bâties a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY