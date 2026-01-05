Concours de pêche Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Concours de pêche

Marennes La Buse Noire Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concours de Pêche en eau douce.

.

Marennes La Buse Noire Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 37 49 gaulemarennaise@peche17.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Freshwater fishing competition.

L’événement Concours de pêche Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes