Concours de pêche Master de l’Huître Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Concours de pêche Master de l’Huître

Marennes Chenal de Mérignac Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Concours de Pêche en eau douce organisé par le club Marennes pêche compétition et La Gaule Marennaise

Limité à 60 équipes

.

Marennes Chenal de Mérignac Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 37 49 gaulemarennaise@peche17.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Freshwater fishing competition organized by the Marennes pêche compétition club and La Gaule Marennaise

Limited to 60 teams

L’événement Concours de pêche Master de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes