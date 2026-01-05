Concours de pêche Master de l’Huître Marennes Marennes-Hiers-Brouage
Concours de pêche Master de l’Huître Marennes Marennes-Hiers-Brouage samedi 19 septembre 2026.
Concours de pêche Master de l’Huître
Marennes Chenal de Mérignac Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Concours de Pêche en eau douce organisé par le club Marennes pêche compétition et La Gaule Marennaise
Limité à 60 équipes
.
Marennes Chenal de Mérignac Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 37 49 gaulemarennaise@peche17.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Freshwater fishing competition organized by the Marennes pêche compétition club and La Gaule Marennaise
Limited to 60 teams
L’événement Concours de pêche Master de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes