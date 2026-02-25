Concours de pêche open lac de montendre Montendre

Concours de pêche open

lac de montendre allée du lac Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 00:00:00

fin : 2026-08-23 00:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Concours de pêche organisé à Montendre. Rendez-vous à 7h00. Ouvert à tous.

lac de montendre allée du lac Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 89 00 aufildeleau17@gmail.com

English :

Fishing competition organized in Montendre. Meet at 7:00 am. Open to all.

