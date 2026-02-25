Concours de pêche open lac de montendre Montendre
Concours de pêche open lac de montendre Montendre dimanche 23 août 2026.
Concours de pêche open
lac de montendre allée du lac Montendre Charente-Maritime
Début : 2026-08-23 00:00:00
fin : 2026-08-23 00:00:00
2026-08-23
Concours de pêche organisé à Montendre. Rendez-vous à 7h00. Ouvert à tous.
lac de montendre allée du lac Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 63 89 00 aufildeleau17@gmail.com
English :
Fishing competition organized in Montendre. Meet at 7:00 am. Open to all.
L’événement Concours de pêche open Montendre a été mis à jour le 2026-02-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge