Concours de pêche pour ados et enfants Matignicourt-Goncourt
Concours de pêche pour ados et enfants Matignicourt-Goncourt samedi 12 septembre 2026.
Matignicourt-Goncourt
Concours de pêche pour ados et enfants
Etang du Mirador Matignicourt-Goncourt Marne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’association Work For Everyone. Pêche à la ligne uniquement. Inscription obligatoire.
14h à l’étang.Tout public
Organisé par l’association Work For Everyone.
Pêche à la ligne uniquement.
Boisson et gâteau offerts.
Inscription obligatoire. .
Etang du Mirador Matignicourt-Goncourt 51300 Marne Grand Est +33 6 02 35 52 40
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English : Concours de pêche pour ados et enfants
Organized by the Work For Everyone association. Angling by line only. Registration required.
2:00 p.m. at the pond.
L’événement Concours de pêche pour ados et enfants Matignicourt-Goncourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne