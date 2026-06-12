Concours de pêche pour ados et enfants Matignicourt-Goncourt samedi 12 septembre 2026.

Matignicourt-Goncourt

Concours de pêche pour ados et enfants

Etang du Mirador Matignicourt-Goncourt Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par l’association Work For Everyone. Pêche à la ligne uniquement. Inscription obligatoire.

14h à l’étang.Tout public

Organisé par l’association Work For Everyone.

Pêche à la ligne uniquement.

Boisson et gâteau offerts.

Inscription obligatoire. .

Etang du Mirador Matignicourt-Goncourt 51300 Marne Grand Est +33 6 02 35 52 40

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English : Concours de pêche pour ados et enfants

Organized by the Work For Everyone association. Angling by line only. Registration required.

2:00 p.m. at the pond.

L’événement Concours de pêche pour ados et enfants Matignicourt-Goncourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne