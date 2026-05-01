Concours de pêche Route de Riscle Saint-Lanne

Saint-Lanne

Concours de pêche

Route de Riscle Lac Saint-Lanne Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-16 11:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Concours de pêche 10ème édition

Le comité des fêtes de Saint-Lanne organise son traditionnel concours de pêche le samedi 16 mai au lac route de Riscle.

Nombreux lots à gagner pour les participants, dans une ambiance conviviale et familiale !

Sandwichs et buvette seront disponibles sur place pour accompagner la matinée.

Inscriptions dès 7h00 sur place.

12€/adulte 10€/enfant de de12 ans

Pêche gratuite l’après-midi pour les participants (5€ pour les autres)

Ne manquez pas le repas festif.

Au menu

– Jambon à la broche & haricots

– Vin et café compris

– Tarif 14€ (entrée plat dessert)

Venez nombreux partager un moment de détente au bord de l’eau et découvrir la convivialité de Saint-Lanne !

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Route de Riscle Lac Saint-Lanne 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 29 61 14 mairie.stlanne@orange.fr

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English :

Fishing competition 10th edition

The Comité des fêtes de Saint-Lanne organizes its traditional fishing competition on Saturday May 16 at the lake on the route de Riscle.

Numerous prizes to be won by participants, in a friendly, family atmosphere!

Sandwiches and refreshments will be available on site to accompany the morning.

Registration from 7:00 am on site.

12 adult 10 child under 12 years old

Free afternoon fishing for participants (5? for others)

Don’t miss the festive meal.

On the menu:

– Spit-roasted ham & beans

– Wine and coffee included

– Price: 14? (starter main course dessert)

Come one, come all to share a moment of relaxation by the water and discover the conviviality of Saint-Lanne!

L’événement Concours de pêche Saint-Lanne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65