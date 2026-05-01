Concours de pêche Route de Riscle Saint-Lanne
Concours de pêche Route de Riscle Saint-Lanne samedi 16 mai 2026.
Saint-Lanne
Concours de pêche
Route de Riscle Lac Saint-Lanne Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16 11:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Concours de pêche 10ème édition
Le comité des fêtes de Saint-Lanne organise son traditionnel concours de pêche le samedi 16 mai au lac route de Riscle.
Nombreux lots à gagner pour les participants, dans une ambiance conviviale et familiale !
Sandwichs et buvette seront disponibles sur place pour accompagner la matinée.
Inscriptions dès 7h00 sur place.
12€/adulte 10€/enfant de de12 ans
Pêche gratuite l’après-midi pour les participants (5€ pour les autres)
Ne manquez pas le repas festif.
Au menu
– Jambon à la broche & haricots
– Vin et café compris
– Tarif 14€ (entrée plat dessert)
Venez nombreux partager un moment de détente au bord de l’eau et découvrir la convivialité de Saint-Lanne !
.
Route de Riscle Lac Saint-Lanne 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 29 61 14 mairie.stlanne@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fishing competition 10th edition
The Comité des fêtes de Saint-Lanne organizes its traditional fishing competition on Saturday May 16 at the lake on the route de Riscle.
Numerous prizes to be won by participants, in a friendly, family atmosphere!
Sandwiches and refreshments will be available on site to accompany the morning.
Registration from 7:00 am on site.
12 adult 10 child under 12 years old
Free afternoon fishing for participants (5? for others)
Don’t miss the festive meal.
On the menu:
– Spit-roasted ham & beans
– Wine and coffee included
– Price: 14? (starter main course dessert)
Come one, come all to share a moment of relaxation by the water and discover the conviviality of Saint-Lanne!
L’événement Concours de pêche Saint-Lanne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65