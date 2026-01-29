Concours de Peinture & Dessin Illustrer Ginouillac Ginouillac

Concours de Peinture & Dessin Illustrer Ginouillac

salle des fêtes Ginouillac Lot

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

La troisième édition du concours de peinture & dessin " Illustrer Ginouillac " aura lieu le dimanche 6 septembre 2026.

Un concours de peinture en plein air offre le rare privilège d’observer les artistes à l’œuvre et d’échanger avec eux. Une expérience inoubliable où l'art se crée sous vos yeux. Artistes confirmés ou amateurs, venez capturer la lumière, l’âme et les paysages de notre petit village dans une ambiance conviviale.

salle des fêtes Ginouillac 46300 Lot Occitanie +33 7 49 14 02 87 christiane.poisbeau@gmail.com

English :

The third edition of the Illustrer Ginouillac " painting and drawing competition will take place on Sunday, September 6, 2026.

An open-air painting competition offers the rare privilege of observing artists at work and exchanging ideas with them

