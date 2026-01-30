Concours de peinture l’espace du Large Quiberville
Concours de peinture l’espace du Large Quiberville dimanche 2 août 2026.
Concours de peinture
l’espace du Large Rue de l’Eglise Quiberville Seine-Maritime
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
La commune organise son habituel concours de peinture en plein air à Quiberville-sur-Mer !
On vous attend nombreux, artistes et contemplateurs !
Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès de Veronica Canzanella. .
