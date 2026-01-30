Concours de peinture l’espace du Large Quiberville

Concours de peinture

l’espace du Large Rue de l’Eglise Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La commune organise son habituel concours de peinture en plein air à Quiberville-sur-Mer !

On vous attend nombreux, artistes et contemplateurs !

Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès de Veronica Canzanella. .

l’espace du Large Rue de l’Eglise Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 15 19 27 28 vcanzanella77@gmail.com

