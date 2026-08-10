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CONCOURS DE PÉTANQUE 14 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

vendredi 14 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via

CONCOURS DE PÉTANQUE 14 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

CONCOURS DE PÉTANQUE 14 AOÛT

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 00:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Voici venu le moment de se retrouver pour notre concours de pétanque ! Que vous soyez passionné ou simplement à la recherche d’un moment convivial, cette journée est l’occasion idéale de partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse et festive. Entre esprit de compétition, bonne humeur et fair-play, chacun pourra profiter de l’événement et tenter sa chance pour remporter de beaux lots. Vene
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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

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English :

It’s time to get together for our pétanque tournament! Whether you’re a passionate player or just looking for a fun time, this day is the perfect opportunity to enjoy yourself in a warm and festive atmosphere. With a spirit of competition, good cheer, and fair play, everyone can enjoy the event and try their luck at winning great prizes. Come

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE 14 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-05 par OT DE FONT ROMEU

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