Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

CONCOURS DE PÉTANQUE 21 AOÛT

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 00:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Voici venu le moment de se retrouver pour notre concours de pétanque ! Que vous soyez passionné ou simplement à la recherche d’un moment convivial, cette journée est l’occasion idéale de partager un bon moment dans une ambiance chaleureuse et festive. Entre esprit de compétition, bonne humeur et fair-play, chacun pourra profiter de l’événement et tenter sa chance pour remporter de beaux lots.

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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

It’s time to get together for our pétanque tournament! Whether you’re a passionate player or just looking for a fun time, this day is the perfect opportunity to enjoy yourself in a warm and festive atmosphere. With a spirit of competition, good cheer, and fair play, everyone will be able to enjoy the event and try their luck at winning great prizes.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE 21 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-08-05 par OT DE FONT ROMEU