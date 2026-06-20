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CONCOURS DE PÉTANQUE 3ÈME CHALLENGE BROUSSE Joncels

CONCOURS DE PÉTANQUE 3ÈME CHALLENGE BROUSSE Joncels samedi 4 juillet 2026.

Ville
34650 Joncels
Département
Hérault
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Tarif
15 15 15

Joncels

CONCOURS DE PÉTANQUE 3ÈME CHALLENGE BROUSSE

Joncels Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

3ème Challenge Claude Brousse
Concours de pétanque en doublette à 9h00
48 doublettes montées
15€/équipe repas compris (macédoine, moules farcies, fromage, dessert, vin et café compris)
Animation Groupe Eclipse
Buvette toute la journée
Infos 07 84 54 90 76
3ème Challenge Claude Brousse
Concours de pétanque en doublette à 9h00
48 doublettes montées
15€/équipe repas compris (macédoine, moules farcies, fromage, dessert, vin et café compris)
Animation Groupe Eclipse
Buvette toute la journée
Infos 07 84 54 90 76   .

Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 7 84 54 90 76 

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE 3ÈME CHALLENGE BROUSSE

3rd Claude Brousse Challenge
Pétanque doubles tournament at 9:00 a.m.
48 registered doubles teams
15?/team, meal included (vegetable medley, stuffed mussels, cheese, dessert, wine, and coffee included)
Entertainment: Groupe Eclipse
Refreshments available all day
Info: 07 84 54 90 76

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE 3ÈME CHALLENGE BROUSSE Joncels a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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