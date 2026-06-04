DANSES ET CHANTS DES BALKANS Joncels
DANSES ET CHANTS DES BALKANS Joncels dimanche 2 août 2026.
Joncels
DANSES ET CHANTS DES BALKANS
Joncels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-02
Stage de danses et chants des Balkans animé par Patrick Jaussaud et Amber Céolta.
Lieu La Flayssière, 34650 Joncels
Arrivée le dimanche 2 à partir de 18h départ le dimanche 9 au matin
Renseignements
Patrick Jaussaud, 2 chemin des Pontils, 11410 Molleville
Tél 09 75 51 96 33
E-mail pjaussaud@laposte.net
amberceolta@gmail.com
Stage immersif de danses et chants des Balkans dans une salle aux grandes arches de pierre. Chaque journée alterne 6 heures de danse et 1h30 de chant, pour découvrir la richesse des traditions populaires d’Europe du Sud-Est, de la Slovénie à la Turquie. Ce répertoire explore des cultures grecque, slave, ottomane et latine, portées par des rythmes festifs et souvent asymétriques.
L’encadrement est assuré par Patrick Jaussaud, spécialiste des danses traditionnelles des Balkans, et Amber Céolta, cheffe de chœur et animatrice de chant traditionnel, qui propose un travail vocal accessible à tous, dans une approche conviviale et vivante.
Lieu La Flayssière, 34650 Joncels
Arrivée le dimanche 2 à partir de 18h départ le dimanche 9 au matin
Renseignements
Patrick Jaussaud, 2 chemin des Pontils, 11410 Molleville
Tél 09 75 51 96 33
E-mail pjaussaud@laposte.net
amberceolta@gmail.com .
Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 9 75 51 96 33 amberceolta@gmail.com
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English : DANSES ET CHANTS DES BALKANS
Balkan dance and song workshop led by Patrick Jaussaud and Amber Céolta.
Location: La Flayssière, 34650 Joncels
Arrival Sunday 2nd from 6pm ? Departure Sunday morning 9th
Information
Patrick Jaussaud, 2 chemin des Pontils, 11410 Molleville
Tel: 09 75 51 96 33
E-mail: pjaussaud@laposte.net
amberceolta@gmail.com
L’événement DANSES ET CHANTS DES BALKANS Joncels a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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