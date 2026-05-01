FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Joncels
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Joncels dimanche 25 octobre 2026.
Joncels
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Place de l’Eglise Joncels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite à la fête de la chataigne
RDV sur la place de la Ramade.
L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite à la fête de la chataigne
RDV sur la place de la Ramade. .
Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60
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English : FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
The Association patrimoine, traditions et culture de Joncels invites you to the chestnut festival
RDV on the Place de la Ramade.
L’événement FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Joncels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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