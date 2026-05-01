Joncels

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Place de l’Eglise Joncels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite à la fête de la chataigne

RDV sur la place de la Ramade.

L’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels vous invite à la fête de la chataigne

RDV sur la place de la Ramade. .

Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60

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English : FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

The Association patrimoine, traditions et culture de Joncels invites you to the chestnut festival

RDV on the Place de la Ramade.

L’événement FÊTE DE LA CHÂTAIGNE Joncels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB