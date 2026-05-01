REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels
REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels samedi 8 août 2026.
Joncels
REPAS MUSICAL AU PRADEL
Place de l’Eglise Joncels Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Repas musical proposé par l’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.
RDV au Pradel
Repas musical proposé par l’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.
RDV au Pradel .
Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60
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English : REPAS MUSICAL AU PRADEL
Musical meal proposed by the Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.
RDV at Le Pradel
L’événement REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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