Joncels

REPAS MUSICAL AU PRADEL

Place de l’Eglise Joncels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Repas musical proposé par l’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.

RDV au Pradel

Repas musical proposé par l’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.

RDV au Pradel .

Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60

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English : REPAS MUSICAL AU PRADEL

Musical meal proposed by the Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.

RDV at Le Pradel

L’événement REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB