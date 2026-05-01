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REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels

REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels samedi 8 août 2026.

Adresse : Place de l'Eglise

Ville : 34650 Joncels

Département : Hérault

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Tarif :

Joncels

REPAS MUSICAL AU PRADEL

Place de l’Eglise Joncels Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Repas musical proposé par l’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.
RDV au Pradel
Repas musical proposé par l’Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.
RDV au Pradel   .

Place de l’Eglise Joncels 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 60 

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English : REPAS MUSICAL AU PRADEL

Musical meal proposed by the Association patrimoine, traditions et culture de Joncels.
RDV at Le Pradel

L’événement REPAS MUSICAL AU PRADEL Joncels a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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