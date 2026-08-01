Concours de pétanque à Aubas Route des Génébres Aubas
vendredi 21 août 2026 · Route des Génébres · Aubas
Informations pratiques
Aubas
Concours de pétanque à Aubas
Route des Génébres Boulodrome Aubas Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
19h jet du but. 18h inscriptions. 4 parties. Buvette, restauration, tombola. 10€/équipe
Concours de pétanque organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Montignac-Lascaux.
Jet du but à 19h. Inscription sur place à partir de 18h.
4 parties.
Restauration et buvette sur place.
Tombola .
Route des Génébres Boulodrome Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 80 18
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English : Concours de pétanque à Aubas
7:00 p.m.: Kickoff. 6:00 p.m.: Registration. 4 games. Refreshments, food, raffle. 10?/team
L’événement Concours de pétanque à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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