Concours de pétanque à Aubas Route des Génébres Aubas

Informations pratiques

Aubas

Concours de pétanque à Aubas

Route des Génébres Boulodrome Aubas Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

19h jet du but. 18h inscriptions. 4 parties. Buvette, restauration, tombola. 10€/équipe

Concours de pétanque organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Montignac-Lascaux.

Jet du but à 19h. Inscription sur place à partir de 18h.

4 parties.

Restauration et buvette sur place.

Tombola .

Route des Génébres Boulodrome Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 80 18

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English : Concours de pétanque à Aubas

7:00 p.m.: Kickoff. 6:00 p.m.: Registration. 4 games. Refreshments, food, raffle. 10?/team

L’événement Concours de pétanque à Aubas Aubas a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère