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Concours de pétanque à la mélée Saint-Hippolyte

Concours de pétanque à la mélée Saint-Hippolyte

Concours de pétanque à la mélée Saint-Hippolyte mardi 7 juillet 2026.

Ville
12140 Saint-Hippolyte
Département
Aveyron
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Saint-Hippolyte

Concours de pétanque à la mélée

Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Ces tournois sont organisés tous les mardis de juillet et août par le Comité Festif des petits villages de Saint-Hippolyte. Ambiance conviviale assurée !
Inscription à 20h, début des parties à 20h30
À la mêlée 
La moitié des équipes récompensées 5  .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68 

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English :

These tournaments are organized every Tuesday in July and August by the Festival Committee of the Small Villages of Saint-Hippolyte. A friendly atmosphere is guaranteed!

L’événement Concours de pétanque à la mélée Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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