Apéro’Châteaux Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte
Apéro’Châteaux Château Fleur de Lisse Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Hippolyte
Apéro’Châteaux Château Fleur de Lisse
Château Fleur de Lisse 868 Route du Grand Sable Saint-Hippolyte Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Pour le 3ème été consécutif, 5 châteaux du vignoble de Saint-Emilion se regroupent pour créer des rendez-vous festifs et conviviaux au coeur des propriétés.
Une entrée à 20€ comprenant un concert, 3 dégustations des vins du château hôte et des châteaux partenaires, une planche de tapas.
Le Château Fleur de Lisse et le groupe 4 en cuisine proposeront un mélange de saveurs musicales, une pincée d’improvisation, le tout mijoté par la belle complicité d’une chanteuse et de ses 3 musiciens. .
Château Fleur de Lisse 868 Route du Grand Sable Saint-Hippolyte 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 03 09 30 contact@vignoblesjade.com
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L’événement Apéro’Châteaux Château Fleur de Lisse Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Saint-Emilion
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