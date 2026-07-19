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AGENDA · Saint-Hippolyte

Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante Saint-Hippolyte

mercredi 5 août 2026 · Saint-Hippolyte

Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Lieu dit la Rivière de Pons
Ville
12140 Saint-Hippolyte
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Saint-Hippolyte

Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante

Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Venez chiner, dénicher, partager et passer une belle journée !
Marché des créateurs, produits locaux frais et de saison
Emplacement des stand GRATUIT
Restauration sur place
Au camping de la rivière de Pons
Producteurs locaux produits frais, artisanaux et de saison
Marché des Créateurs artisanat, créations originales et savoir-faire local
Brocante Objets vintage, meubles anciens, décorations et trésors à dénicher
Restauration sur place restauration et boissons pour petits et grands   .

Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 74 41 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, discover, share, and enjoy a wonderful day!
Artisans’ Market, featuring fresh, seasonal local products
FREE booth space
Food available on site
At the Pons River Campground

L’événement Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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