Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante

Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Venez chiner, dénicher, partager et passer une belle journée !

Marché des créateurs, produits locaux frais et de saison

Emplacement des stand GRATUIT

Restauration sur place

Au camping de la rivière de Pons

Producteurs locaux produits frais, artisanaux et de saison

Marché des Créateurs artisanat, créations originales et savoir-faire local

Brocante Objets vintage, meubles anciens, décorations et trésors à dénicher

Restauration sur place restauration et boissons pour petits et grands .

Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 74 41 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come browse, discover, share, and enjoy a wonderful day!

Artisans’ Market, featuring fresh, seasonal local products

FREE booth space

Food available on site

At the Pons River Campground

L’événement Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)