Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante Saint-Hippolyte
mercredi 5 août 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante
Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez chiner, dénicher, partager et passer une belle journée !
Marché des créateurs, produits locaux frais et de saison
Emplacement des stand GRATUIT
Restauration sur place
Au camping de la rivière de Pons
Producteurs locaux produits frais, artisanaux et de saison
Marché des Créateurs artisanat, créations originales et savoir-faire local
Brocante Objets vintage, meubles anciens, décorations et trésors à dénicher
Restauration sur place restauration et boissons pour petits et grands .
Lieu dit la Rivière de Pons Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 44 74 41 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come browse, discover, share, and enjoy a wonderful day!
Artisans’ Market, featuring fresh, seasonal local products
FREE booth space
Food available on site
At the Pons River Campground
L’événement Marché de Producteurs locaux & Marché des créateurs & Brocante Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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