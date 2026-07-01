Festi Rando Barrage de Couesques à St Hippolyte Saint-Hippolyte
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Festi Rando Barrage de Couesques à St Hippolyte
Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Sur la route de l’énergie découvrez le barrage de Couesques ! Suivez le guide et explorez les entrailles de ce géant de béton pour une aventure industrielle hors du commun.
. Date et heure Jeudi 23 juillet à 9h
. Lieu de départ de la randonnée Saint Hippolyte (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)
. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 6 km Dénivelé 250m Durée approximative totale (randonnée + activité) 3h30
. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension
. Prévoir eau + chaussures plates et fermées (chaussures de rando = parfait !) Prévoir pantalon et manches longues pour la visite
. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .
Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie
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English :
On the Energy Trail: Discover the Couesques Dam! Follow the guide and explore the inner workings of this concrete giant for an extraordinary industrial adventure.
L’événement Festi Rando Barrage de Couesques à St Hippolyte Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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