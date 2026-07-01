Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique Saint-Hippolyte
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique
Médiathèque Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le festival investit pour la première fois la Médiathèque de Saint-Hippolyte pour un moment autour du piano, dont Véronique NGo Sach-Hien a le secret. .
Médiathèque Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique
L’événement Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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