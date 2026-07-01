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AGENDA · Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique Saint-Hippolyte

vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
25190 Saint-Hippolyte
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique

Médiathèque Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le festival investit pour la première fois la Médiathèque de Saint-Hippolyte pour un moment autour du piano, dont Véronique NGo Sach-Hien a le secret.   .

Médiathèque Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique

L’événement Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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