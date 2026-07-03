Festi Rando Panora-marche à St Hippolyte Saint-Hippolyte
samedi 8 août 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Festi Rando Panora-marche à St Hippolyte
Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – – EUR
0
Tarif enfant
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Savez-vous comment se sont façonnés les paysages qui vous entourent ? Laissez-vous guider au fil d’une randonnée unique pour percer tous les secrets des Gorges de la Truyère.
. Date et heure Samedi 8 août à 17h
. Lieu de départ de la randonnée Saint-Hippolyte (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)
. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 7 km Dénivelé 318 m Durée approximative totale 3h
. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
. Les chiens sont admis (tenus en laisse)
. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo
. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .
Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Do you know how the landscapes around you were formed? Let us guide you on a unique hike to uncover all the secrets of the Truyère Gorges.
L’événement Festi Rando Panora-marche à St Hippolyte Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Hippolyte (Aveyron)
- Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte 13 juillet 2026
- Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte 14 juillet 2026
- Soirée Musique et terroir Saint-Hippolyte 15 juillet 2026
- Yoga au Château Monlot Saint-Hippolyte 15 juillet 2026
- Musiques à Saint’Hipp Voyage en Asie avec poésie et musique Saint-Hippolyte 17 juillet 2026