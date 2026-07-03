Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Festi Rando Panora-marche à St Hippolyte

Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Savez-vous comment se sont façonnés les paysages qui vous entourent ? Laissez-vous guider au fil d’une randonnée unique pour percer tous les secrets des Gorges de la Truyère.

. Date et heure Samedi 8 août à 17h

. Lieu de départ de la randonnée Saint-Hippolyte (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 7 km Dénivelé 318 m Durée approximative totale 3h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you know how the landscapes around you were formed? Let us guide you on a unique hike to uncover all the secrets of the Truyère Gorges.

L’événement Festi Rando Panora-marche à St Hippolyte Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)