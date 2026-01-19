Foire aux entrecôtes Saint-Hippolyte
Foire aux entrecôtes Saint-Hippolyte samedi 12 septembre 2026.
Foire aux entrecôtes
Saint-Hippolyte Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
2026-09-12 2026-09-13
Samedi repas entrecôtes, spectacle et feu d’artifice.
Dimanche brocante, repas entrecôtes…
Saint-Hippolyte 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 71 40
English :
Flea market and garage sale.
