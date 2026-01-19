Foire aux entrecôtes

Saint-Hippolyte Indre-et-Loire

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

2026-09-12 2026-09-13

Samedi repas entrecôtes, spectacle et feu d’artifice.

Dimanche brocante, repas entrecôtes…

Saint-Hippolyte 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 71 40

English :

Flea market and garage sale.

