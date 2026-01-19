Foire aux entrecôtes Saint-Hippolyte

Foire aux entrecôtes Saint-Hippolyte samedi 12 septembre 2026.

Saint-Hippolyte Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-12 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

2026-09-12 2026-09-13

Samedi repas entrecôtes, spectacle et feu d’artifice.
Dimanche brocante, repas entrecôtes…
Saint-Hippolyte 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 71 40 

English :

Flea market and garage sale.

L’événement Foire aux entrecôtes Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-01-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire