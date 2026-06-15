Concert Miss Nanie Saint-Hippolyte
Concert Miss Nanie Saint-Hippolyte dimanche 9 août 2026.
Saint-Hippolyte
Concert Miss Nanie
Eglise Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Gospel Soul Jazz. Offert par le comité des fêtes
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Eglise Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68
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English :
Gospel Soul Jazz. Presented by the Festival Committee
L’événement Concert Miss Nanie Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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