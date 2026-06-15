Saint-Hippolyte

Concert Miss Nanie

Eglise Saint-Hippolyte Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Gospel Soul Jazz. Offert par le comité des fêtes

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Eglise Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 78 68

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English :

Gospel Soul Jazz. Presented by the Festival Committee

L’événement Concert Miss Nanie Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)