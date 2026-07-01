Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique

Office de Tourisme Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez découvrir en musique le centre-ville de Saint-Hippolyte, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Pour l’occasion les musiciens amateurs seront mis à l’honneur et partageront les moments musicaux proposés dans des lieux insolites. Sur réservation .

Office de Tourisme Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00

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English : Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique

L’événement Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER