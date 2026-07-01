UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte

mardi 14 juillet 2026 · Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Office de Tourisme
Ville
25190 Saint-Hippolyte
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique

Office de Tourisme Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Venez découvrir en musique le centre-ville de Saint-Hippolyte, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Pour l’occasion les musiciens amateurs seront mis à l’honneur et partageront les moments musicaux proposés dans des lieux insolites. Sur réservation   .

Office de Tourisme Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique

L’événement Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Saint-Hippolyte (Doubs)