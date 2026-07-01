Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique
Office de Tourisme Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez découvrir en musique le centre-ville de Saint-Hippolyte, Cité de Caractère de Bourgogne-Franche-Comté. Pour l’occasion les musiciens amateurs seront mis à l’honneur et partageront les moments musicaux proposés dans des lieux insolites. Sur réservation .
Office de Tourisme Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00
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English : Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique
L’événement Musiques à Saint’Hipp Visite commentée du centre ville en musique Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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