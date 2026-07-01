Informations pratiques

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical

Eglise Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La comédienne Lucile Courtalin vous plongera dans une nouvelle enquête autour du festival. Un thriller mis en musique par l’ensemble des musiciens avec des airs célèbres réorchestrés. .

Eglise Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical

L’événement Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER