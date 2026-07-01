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AGENDA · Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte

lundi 13 juillet 2026 · Saint-Hippolyte

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise
Ville
25190 Saint-Hippolyte
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Hippolyte

Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical

Eglise Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

La comédienne Lucile Courtalin vous plongera dans une nouvelle enquête autour du festival. Un thriller mis en musique par l’ensemble des musiciens avec des airs célèbres réorchestrés.   .

Eglise Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical

L’événement Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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