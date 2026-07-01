Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical
Eglise Saint-Hippolyte Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La comédienne Lucile Courtalin vous plongera dans une nouvelle enquête autour du festival. Un thriller mis en musique par l’ensemble des musiciens avec des airs célèbres réorchestrés. .
Eglise Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical
L’événement Musiques à Saint’Hipp Thriller Musical Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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