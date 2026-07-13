Festi Rando La châtaigne de Seyrolles Saint-Hippolyte
lundi 27 juillet 2026 · Saint-Hippolyte
Informations pratiques
Saint-Hippolyte
Festi Rando La châtaigne de Seyrolles
Saint-Hippolyte Aveyron
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Au fil d’une randonnée au cœur de la forêt de Seyrolles, partez à la découverte d’une authentique châtaigneraie aveyronnaise.
De l’arbre à l’assiette, percez tous les secrets de la culture de la châtaigne avant de vous accorder une pause bien méritée.
. Date et heure Lundi 27 juillet à 9h
. Lieu de départ de la randonnée Saint Hippolyte (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)
. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 3 km Durée approximative totale (randonnée + visite) 4h
. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
. Les chiens sont admis (tenus en laisse)
. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo
. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 12h30. 3 .
Saint-Hippolyte 12140 Aveyron Occitanie
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English :
On a hike through the heart of the Seyrolles Forest, set out to explore an authentic Aveyron chestnut grove.
L’événement Festi Rando La châtaigne de Seyrolles Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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