Concours de pétanque à Salon-La-Tour rue de l’hopital Salon-la-Tour
Concours de pétanque à Salon-La-Tour rue de l’hopital Salon-la-Tour samedi 13 juin 2026.
Salon-la-Tour
Concours de pétanque à Salon-La-Tour
rue de l’hopital Boulodrome Salon-la-Tour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Concours en doublette ouvert à tous.
Inscriptions à partir de 14h30 jet du but à 15h au boulodrome du Freysset.
10 € par équipe.
Buvette et petite restauration sur place. .
rue de l’hopital Boulodrome Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 26 67 26 droitaubut19510@gmail.com
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English : Concours de pétanque à Salon-La-Tour
L’événement Concours de pétanque à Salon-La-Tour Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze