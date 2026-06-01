Concours de pétanque à Salon-La-Tour rue de l’hopital Salon-la-Tour samedi 13 juin 2026.

Salon-la-Tour

Concours de pétanque à Salon-La-Tour

rue de l’hopital Boulodrome Salon-la-Tour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concours en doublette ouvert à tous.

Inscriptions à partir de 14h30 jet du but à 15h au boulodrome du Freysset.

10 € par équipe.

Buvette et petite restauration sur place. .

rue de l’hopital Boulodrome Salon-la-Tour 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 26 67 26 droitaubut19510@gmail.com

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English : Concours de pétanque à Salon-La-Tour

L’événement Concours de pétanque à Salon-La-Tour Salon-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze