Concours de pétanque Airvault
samedi 26 septembre 2026 · Airvault
Informations pratiques
Airvault
Concours de pétanque
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le Futsal RVO vous donne rendez-vous au stade Maurice Barret, à Airvault, pour son concours de pétanque. Un après-midi convivial, ouvert à toutes et tous, avec de nombreux lots à gagner ! Inscriptions sur place à partir de 13 h 30 et début du tournoi à 14 h. Inscriptions possible également par SMS au 07 82 12 14 29. Tarifs 12 € la doublette et paiement en carte bancaire accepté. Buvette sur place. Venez tirer, pointer et partager un bon moment ! .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 12 14 29
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Airvault a été mis à jour le 2026-08-14 par CC Airvaudais Val du Thouet
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