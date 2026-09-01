Informations pratiques

Airvault

Concours de pétanque

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Futsal RVO vous donne rendez-vous au stade Maurice Barret, à Airvault, pour son concours de pétanque. Un après-midi convivial, ouvert à toutes et tous, avec de nombreux lots à gagner ! Inscriptions sur place à partir de 13 h 30 et début du tournoi à 14 h. Inscriptions possible également par SMS au 07 82 12 14 29. Tarifs 12 € la doublette et paiement en carte bancaire accepté. Buvette sur place. Venez tirer, pointer et partager un bon moment ! .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 12 14 29

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Airvault a été mis à jour le 2026-08-14 par CC Airvaudais Val du Thouet