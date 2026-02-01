Concours de pétanque Place de la libération Aix-en-Provence

Concours de pétanque

Dimanche 8 février 2026 de 11h à 19h. Place de la libération Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Et si votre dimanche 8 février 2026 devenait LE rendez-vous incontournable de l’hiver ? Direction le boulodrome de Luynes concours de pétanque organisé par votre Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes

Direction le boulodrome de Luynes Place de la Libération pour un grand concours de pétanque organisé par votre Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes



Concours en doublettes choisies

Inscriptions dès 9h

Début des parties à 11h



Que vous soyez joueur confirmé, amateur du dimanche, ou simplement venu pour l’ambiance, une chose est sûre bonne humeur, esprit convivial et plaisir d’être ensemble seront au rendez-vous !



Venez tirer, pointer, rigoler, encourager…

Venez entre amis, en famille, entre voisins

Venez partager un vrai moment festif au cœur de Luynes



Et si vous avez envie de vous investir dans la vie du village ?

Le Comité des Fêtes Festi’Luynes sera ravi de rencontrer toute personne souhaitant devenir bénévole.

Passez nous voir ce jour-là, on vous accueillera avec grand plaisir et le sourire !





On vous attend nombreux pour faire vivre Luynes !N’hésitez pas à partager et à inviter vos amis. .

Place de la libération Boulodrome de Luynes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

What if your Sunday, February 8, 2026 became THE must-attend winter event? Head for the boulodrome in Luynes? petanque competition organized by your Comité des Fêtes de Luynes Festi’Luynes

