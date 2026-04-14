Altier

CONCOURS DE PÉTANQUE

Camping d’Altier Altier Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 13:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

le COMITÉ DES FÊTES D’ALTIER organise un CONCOURS DE PÉTANQUE

DIMANCHE 24 MAI 2026 À cóté du camping d’Altier

Inscriptions à partir de 13 h 30. Jet du but à 14 h 30

Gains 150 € + mises (10 € par doublette)

Buvette, frites & hot-dogs sur place

le COMITÉ DES FÊTES D’ALTIER organise un CONCOURS DE PÉTANQUE

DIMANCHE 24 MAI 2026 À cóté du camping d’Altier

Inscriptions à partir de 13 h 30

Jet du but à 14 h 30

Gains 150 € + mises (10 € par doublette)

Buvette, frites & hot-dogs sur place .

Camping d’Altier Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 10 37 86 37

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English :

the COMITÉ DES FÊTES D’ALTIER organizes a PÉTANQUE COMPETITION

SUNDAY 24 MAY 2026 Next to the Altier campsite

Registration from 1:30 pm. Goal thrown at 2:30 p.m

Prizes: 150 ? + bets (10 ? per double)

Refreshment bar, French fries & hot dogs on site

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Altier a été mis à jour le 2026-04-14 par 48-OT Mont Lozere