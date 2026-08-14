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Concours de pétanque Pétanque de Montbrun Anglet

vendredi 14 août 2026 · Pétanque de Montbrun · Anglet

Concours de pétanque Pétanque de Montbrun Anglet

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Pétanque de Montbrun
Adresse
94 avenue de Montbrun
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Anglet

Concours de pétanque

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Participez à un tournoi de pétanque en doublette placé sous le signe de la convivialité !
Que vous soyez amateur ou joueur confirmé, venez partager un agréable moment et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.
Une restauration sera également proposée sur place.   .

Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 27 03  petanquemontbrun@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Anglet a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Anglet

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