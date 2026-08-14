Concours de pétanque Pétanque de Montbrun Anglet
vendredi 14 août 2026 · Pétanque de Montbrun · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Concours de pétanque
Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 23:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Participez à un tournoi de pétanque en doublette placé sous le signe de la convivialité !
Que vous soyez amateur ou joueur confirmé, venez partager un agréable moment et tenter de remporter l’un des nombreux lots mis en jeu.
Une restauration sera également proposée sur place. .
Pétanque de Montbrun 94 avenue de Montbrun Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 27 03 petanquemontbrun@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Anglet a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Anglet
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