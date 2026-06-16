Concours de pétanque au Combero Le Monastère
Concours de pétanque au Combero Le Monastère mardi 16 juin 2026.
Le Monastère
Concours de pétanque au Combero
Domaine des Combelles Le Monastère Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif Groupe
Prix par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-16
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30
La guinguette le Combero organise un concours de pétanque en doublette ( 3 parties ).
Amateurs de pétanque, rendez-vous à la Guinguette Le Combero pour un concours en doublette dans une ambiance conviviale et détendue. Au programme 3 parties pour tenter de décrocher la victoire et partager un bon moment entre passionnés.
Venez profiter d’un beau moment de jeu et de convivialité. 8 .
Domaine des Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85 reservation@combelles-aveyron.fr
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English :
The guinguette le Combero organizes a petanque competition in doublette (3 games).
L’événement Concours de pétanque au Combero Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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