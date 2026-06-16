Le Monastère

Concours de pétanque au Combero

Domaine des Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif Groupe

Prix par équipe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

La guinguette le Combero organise un concours de pétanque en doublette ( 3 parties ).

Amateurs de pétanque, rendez-vous à la Guinguette Le Combero pour un concours en doublette dans une ambiance conviviale et détendue. Au programme 3 parties pour tenter de décrocher la victoire et partager un bon moment entre passionnés.

Venez profiter d’un beau moment de jeu et de convivialité. 8 .

Domaine des Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85 reservation@combelles-aveyron.fr

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English :

The guinguette le Combero organizes a petanque competition in doublette (3 games).

L’événement Concours de pétanque au Combero Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)