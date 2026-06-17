Le Monastère

Festival des Arts Urbains

31 avenue de l’abbaye Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Festival Arts Urbains de la prairie de l’abbaye, ateliers gratuits graff, danse urbaine. Concert à 19h Mouss et Hakim (ZEBDA) et DJ PONE.

Pour sa 2ème édition, le collectif Aéroson 12 et Aporia s’animent pour une nouvelle fresque monumentale.

Dès 10h, retrouvez les artistes Enora, 5inck, Iwok, Rafat, au graff.

Venez admirer les shows de BMX flat ou inscrivez-vous pour le tournoi de Basket 3×3. L’après-midi ateliers de danse urbaine ou de graff.

Parking extérieur vers espace de la Briane limité: pensez à covoiturer! .

31 avenue de l’abbaye Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Urban Arts Festival at the Abbey Meadow, free workshops: graffiti, urban dance. Concert at 7 p.m. featuring Mouss and Hakim (ZEBDA) and DJ PONE.

L’événement Festival des Arts Urbains Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)