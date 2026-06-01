Le Monastère

Retransmission au Combero du match France Irak

Domaine de Combelles Le Monastère Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-22

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-22

La guinguette le Combero retransmet le match de foot France Irak à l’occasion de la Coupe Du Monde.

À l’occasion de la Coupe du Monde, la Guinguette Le Combero retransmet en direct le match France Irak. Venez partager l’ambiance, vibrer au rythme de la rencontre dans un cadre convivial et chaleureux. .

Domaine de Combelles Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 7 81 74 48 85

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English :

The guinguette le Combero broadcasts the France-Iraq soccer match on the occasion of the World Cup.

L’événement Retransmission au Combero du match France Irak Le Monastère a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)