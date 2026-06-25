Informations pratiques

Vaujany

Concours de Pétanque Avalanche de carreaux

Places du village Vaujany Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-19

Venez participer à un grand concours de pétanque en doublette ouvert à tous, dans une ambiance conviviale et festive au cœur du village de Vaujany !

Présence de Champions du Monde et de France Bruno Leboursicaud Kevin Malbec Romain fournie …

.

Places du village Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 81 59 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petanque challenge Avalanche de carreaux

Come and take part in a major doubles pétanque tournament open to everyone, set in a friendly, festive atmosphere in the heart of the village of Vaujany!

Featuring World and French champions: Bruno Leboursicaud, Kevin Malbec, Romain Fournié…

L’événement Concours de Pétanque Avalanche de carreaux Vaujany a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Vaujany