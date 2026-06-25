Concours de Pétanque Avalanche de carreaux Vaujany
mercredi 19 août 2026 · Vaujany
Informations pratiques
Vaujany
Concours de Pétanque Avalanche de carreaux
Places du village Vaujany Isère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-19
Venez participer à un grand concours de pétanque en doublette ouvert à tous, dans une ambiance conviviale et festive au cœur du village de Vaujany !
Présence de Champions du Monde et de France Bruno Leboursicaud Kevin Malbec Romain fournie …
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Places du village Vaujany 38114 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 81 59 46
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English : Petanque challenge Avalanche de carreaux
Come and take part in a major doubles pétanque tournament open to everyone, set in a friendly, festive atmosphere in the heart of the village of Vaujany!
Featuring World and French champions: Bruno Leboursicaud, Kevin Malbec, Romain Fournié…
L’événement Concours de Pétanque Avalanche de carreaux Vaujany a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Vaujany